В Краснодаре за взятки будут судить двух бывших судебных приставов

В рамках уголовного дела перед судом предстанут двое бывших заместителей начальников отделов УФССП по Краснодарскому краю , а также посредник и двое людей, плативших взятки.

По версии следствия, с 2019 по 2021 годы двое судебных приставов разработали преступную схему. Они решили получать взятки от граждан за внесение ложной информации в базу, для того, чтобы у должников была возможность незаконно выехать за границу. За это время сотрудник ФССП получил через посредников четыре взятки на общую сумму 200 тыс. рублей. В результате преступной схемы страну смогли покинуть люди, имеющие задолженности на сумму более 1,4 млн рублей.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Во время предварительного расследования трое обвиняемых полностью признали свою вину. Двоих взяткодателей и посредника, работающего судебным приставом, освободили от уголовной ответственности за активное сотрудничество со следствием и добровольное сообщение о даче взятки после совершения преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Материалы уголовного дела направили для рассмотрения в Славянский городской суд. За получение взяток бывшим судебным приставам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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