Экс-полицейские из Сочи не смогли обжаловать приговор за получение взяток

Ранее Лазаревский районный суд за получение взяток и превышение должностных полномочий назначил троим бывшим сотрудникам МВД наказание в виде лишения свободы на срок: 7, 7,5 и 8 лет. Их сообщник получил 6 лет колонии.

Суд установил, что с октября 2019 по январь 2020 года трое сотрудников отдела полиции в Лазаревском районе незаконно получали деньги за увод от уголовной ответственности от людей, употребляющих наркотики. Для этого они привлекли сообщника.

Правоохранители задерживали людей при попытке забрать закладку с наркотиками и требовали от них деньги за уклонение от ответственности. Взятки передавали через сообщника. Всего полицейские таким образом получили 286 тыс. рублей.

Экс-полицейские решили обжаловать вынесенный им приговор через Краснодарский краевой суд. При рассмотрении материалов уголовного дела судебная коллегия не нашла оснований для смягчения наказаний.

Апелляционную жалобу не удовлетворили. Приговор оставили без изменений, он вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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