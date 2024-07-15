В Краснодаре за участницами соревнования по бегу погналась азартная собака

Инцидент произошел 13 июля на первенстве России по легкой атлетике в беге на 800 м.

Во время женского забега на 800 метров среди спортсменок до 20 лет на беговую дорожку выбежала собака. Она преследовала спортсменок почти круг, но сошла с дистанции.

«Появление собаки на беговой дорожке организаторы не могли предусмотреть, так случилось. Хорошо, что собачка была спокойная. Она бежала позади и никому не нанесла вреда», — сказала технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Клочкова.

Она отметила, что участницы первенства на финише не стали подавать протест в судебную коллегию. Местному оргкомитету не будут выносить какие-либо санкции за животное, оказавшееся на беговой дорожке. По ее словам, соревнования в Краснодаре организовали на высоком уровне.

Все три участницы забега установили личные достижения, обладатели второго и третьего места — лучшие личные результаты в сезоне, сообщает ТАСС.

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