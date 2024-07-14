Площадку для пляжного волейбола открыли в Белой Глине

Площадку для занятий пляжным волейболом открыли на стадионе имени Анатолия Мацнева по проекту «Пляжный волейбол — игра для всех» с использованием средств гранта главы Краснодарского края.

Замгубернатора региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов сообщил, что проект разработал актив Белоглинского районного казачьего общества совместно со спортивной школой. Цель проекта — развитие и популяризация пляжного волейбола и пропаганда здорового образа жизни.

«Этот вид спорта интересен местной молодежи. Сборная района демонстрирует неплохие показатели на краевых соревнованиях, несколько волейболистов выступают за региональную команду», — сказал Власов.

Грант губернатора Кубани составлял 784 тыс. рублей. Эти средства направили на покупку спортивного оборудования и инвентаря, судейских вышек и речного промытого песка. В обустройстве прилегающей территории приняли участие администрация Белоглинского сельского поселения, сотрудники спортивной школы «Восход», предприниматели и фермеры.

Для любителей пляжного волейбола площадка доступна ежедневно. Под руководством тренеров занятия будут проходить по вторникам и пятницам с 18:30.

В честь открытия площадки прошел турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек. В нем приняли участие 12 команд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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