Международный лыжный турнир пройдет с 26 по 28 июля в Сочи

Состязания проведут в горном кластере на олимпийском комплексе трамплинов «Русские горки».

В рамках международного лыжного турнира с 26 по 28 июля состоятся индивидуальные и командные старты у мужчин и девушек в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.

Второй год подряд Сочи становится площадкой проведения турнира «Горный орел». В прошлом году в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Беларуси, Казахстана и России.

«В Сочи создаем все условия для проведения региональных, федеральных и международных спортивных мероприятий. Продолжаем модернизировать и открывать новые спортивные объекты. Желаем успехов и побед в турнире сочинским лыжникам», — цитирцет главу департамента по физкультуре и спорту Анатолия Мирошникова пресс-служба администрации Сочи.

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