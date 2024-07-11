Краснодар, Новороссийск и Туапсе поучаствуют в забеге «Достигая цели!» онлайн

Северокавказские железнодорожники традиционно отметят свой профессиональный праздник благотворительным забегом «Достигая цели!». Это спортивное мероприятие в очном формате пройдёт в Ростове-на-Дону, но для любителей бега из других городов в этом году предусмотрели возможность поучаствовать в мероприятии дистанционно.

Присоединиться к забегу приглашают жителей сразу трёх городов Кубани: Краснодара, Новороссийска и Туапсе.

Для этого нужно зарегистрироваться на странице мероприятия, скачать трекер для бега и в удобное для вас время пробежать дистанцию 5 километров. Для фиксации результата нужно будет загрузить скриншот в личный кабинет на сайте RussiaRunning.

По традиции средства, вырученные от регистрационных сборов, будут направлены на лечение и реабилитацию подопечных благотворительного фонда «Линия жизни». Кстати, на странице бегового мероприятия можно и просто сделать посильный благотворительный взнос с помощью функции «Не бегу, но помогаю».

Регистрация на онлайн-формат открыта до 19 июля. Пробежать дистанцию можно в любой день до 27 июля. Памятные медали все пробежавшие нужную дистанцию смогут получить с 29 июля в пунктах выдачи своих городов.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно на странице забега.