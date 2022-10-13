В Краснодаре за сезон обработали более 7,6 тыс. га земли от амброзии и сорняков
Очистили участки возле школ, больниц, детских садов, магазинов и складов, мест массового пребывания.
Также обработали территории возле строек и гаражей, опорных линий электропередачи, вокруг рекламных и телеграфных столбов и пустырей, в зонах ж/д путей и теплотрасс. Сорняки скосили на стройплощадках — более 673 га и на территории городских кладбищ — 450 га.
«В Краснодаре завершен сезон покоса сорной растительности. Еженедельно эти работы выполняли порядка 50 человек с привлечением около 20 единиц техники. Параллельно проводился мониторинг целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, собственникам участков, где не косили сорняки, выдавали предписания, при необходимости — привлекали к административной ответственности», — рассказал начальник городского управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.
Для установления собственников участков в Росреестр направили 218 запросов, выдали 1086 предписаний о необходимости обработки земли от амброзии. Также составлено 209 протоколов о нарушениях на территориях стройплощадок, организаций и многоквартирных домов.
Читайте также: в мэрии рассказали, когда скосят заросли амброзии на кладбище в Индустриальном.
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
- В Успенском районе водитель иномарки погиб в массовом ДТП с тремя грузовиками
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Минтруд: в 2023 году пенсии в России вырастут в среднем на 1 тыс. рублей
- Опрос: более половины россиян поддерживают инициативу отменить праздничные гуляния на Новый год
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?