В Краснодаре за сезон обработали более 7,6 тыс. га земли от амброзии и сорняков

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Очистили участки возле школ, больниц, детских садов, магазинов и складов, мест массового пребывания.

Также обработали территории возле строек и гаражей, опорных линий электропередачи, вокруг рекламных и телеграфных столбов и пустырей, в зонах ж/д путей и теплотрасс. Сорняки скосили на стройплощадках — более 673 га и на территории городских кладбищ — 450 га.

«В Краснодаре завершен сезон покоса сорной растительности. Еженедельно эти работы выполняли порядка 50 человек с привлечением около 20 единиц техники. Параллельно проводился мониторинг целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, собственникам участков, где не косили сорняки, выдавали предписания, при необходимости — привлекали к административной ответственности», — рассказал начальник городского управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.

Для установления собственников участков в Росреестр направили 218 запросов, выдали 1086 предписаний о необходимости обработки земли от амброзии. Также составлено 209 протоколов о нарушениях на территориях стройплощадок, организаций и многоквартирных домов.

Читайте также: в мэрии рассказали, когда скосят заросли амброзии на кладбище в Индустриальном.