В мэрии Краснодара рассказали, когда скосят заросли амброзии на кладбище в Индустриальном

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Жители поселка Индустриального пожаловались в редакцию интернет-портала «Кубань 24» на заросли амброзии на территории кладбища. Для уточнения этой информации был сделан запрос в мэрию Краснодара.

«Работы по покосу сорной растительности на территории кладбищ проходят с апреля по октябрь, один раз в месяц. В рамках контракта покос сорной растительности на кладбище, расположенном в поселке Индустриальном, осуществляется на площади 18 тыс. 50 кв. метров. В ближайшее время подрядная организация приступит к выполнению третьего покоса на данном кладбище», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

В мэрии также отметили, что ответственность за состояние участков, на которых находятся могилы, несут родственники умерших.

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