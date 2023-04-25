В Краснодаре за распространение наркотиков арестовали владельца ночного клуба

Фото скриншот с видеозаписи ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с бойцами спецподразделения в рамках расследования уголовного дела проверили ночной клуб на улице Красноармейской в Краснодаре.

Во время рейда установили, что 20 посетителей ночного клуба находились, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. Их отправили медосвидетельствование. Факт сбыта наркотиков задокументировали.

При проведении обыска в кабинете 34-летнего владельца ночного клуба нашли сотовый телефон, полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Изъятое вещество направлено на экспертизу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Владельца ночного клуба привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 5 суток. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: в Сочи из кармана пьяного закладчика выпало 60 свертков с «синтетикой».