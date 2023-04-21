«Посыпался»: в Сочи из кармана пьяного закладчика выпало 60 свертков с «синтетикой»

В полицию Адлерского района с жалобой на нарушение общественного порядка на одной из улиц обратились местные жители.

Прибыв на место, полицейские задержали 23-летнего приезжего. У молодого человека имелись признаки опьянения. Когда нарушитель садился в патрульный автомобиль, из кармана его брюк посыпались свертки, обмотанные изолентой. Всего обнаружили и изъяли 60 свертков.

Экспертиза подтвердила, что в свертках находится около 40 г N-метилэфедрона. Выяснилось, что наркотики молодой человек купил через интернет и планировал сбыть в Сочи через «закладки». После покупки часть товара он употребил.

На подозреваемого завели уголовное. Ему грозит до 20 лет колонии. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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