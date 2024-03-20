В Краснодаре за пропавшего кота предлагают вознаграждение в 200 тыс. рублей

Кот породы Чаузи F1 потерялся рядом с домом по адресу Троицкая, 237.

Объявление о пропаже животного и вознаграждении опубликовали в соцсетях. У кота рыжий окрас, он был без ошейника, похож на маленькую рысь.

Тем, кто найдет кота, нужно звонить по телефону 8(918)-01-35-841. Хозяева питомца обещают вознаграждении в 200 тыс. рублей за его возвращение.

Кроме того, позвонив по этому номеру, можно записаться в ряды волонтеров, которые выйдут на поиски 21-24 марта. Они также смогут получить вознаграждение за находку, при этом получат 2,5 тыс. рублей за 8-часовой поиск.

Порода Чаузи F1 — первое, самое крупное и самое дорогое поколение, полученное от скрещивания дикого камышового кота с абиссинской кошкой. Цена на котенка такой породы стартует от 300 тыс. рублей.

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