Сочи вошел в топ-3 самых «кошачьих» городов по мнению россиян

Согласно опросу, в тройку самых «мяукающих» городов вошли Стамбул (33%), Зеленоградск (30%) и Сочи (10%). В них часто можно увидеть кошек, которые подходят к людям за лаской и угощениями, а также есть музеи, посвященные этим пушистым животным.

Так, кошки заполонили Сочи из-за теплого климата и большого числа туристов, готовых их погладить и угостить. В этом городе, по мнению респондентов, практически везде есть шанс встретить хотя бы одного пушистого друга.

Стамбул возглавил список, поскольку традиционно считается мировой столицей кошек. Здесь эти животные встречаются повсюду, и местные жители относятся к ним с большим уважением.

В Зеленоградске много достопримечательностей, связанных с кошками: граффити, скульптуры и даже светофоры с изображением этих животных. Еще здесь есть специальный кошачий городок и тематический музей «Мурариум».

Замыкают топ-5 списка все города Кипра (9%) и Котор (4%). Также, согласно опросу, среди мест, названных респондентами «самыми кошачьими», также упоминались Анапа, Тбилиси, Абрау-Дюрсо и Санкт-Петербург, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Путешествия».

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