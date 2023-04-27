Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре за объекты для благоустройства проголосовали более 37 тыс. человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-za-obekty-dlya-blagoustrojstva-progolosovali-bolee-37-tys-chelovek
В Краснодаре за объекты для благоустройства проголосовали более 37 тыс. человек
Фото Сергея Петлина, «Кубань 24»

Рейтинговое онлайн-голосование по выбору зеленых зон в Краснодарском крае для благоустройства в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» стартовало 15 апреля.

В Краснодаре в этом году для голосования доступны шесть общественных территорий в разных районах города. За благоустройство зеленых зон в краевой столице уже проголосовали более 37 тыс. жителей.

Пока больше всего голосов набрали сквер им. Л.Г. Гатова (пересечение улиц Селезнева и Стасова) — 14 тыс. 397 и сквер им. З.А. Чепеги (Юбилейный микрорайон) — 10 тыс. 616 голосов. У сквера памяти Героев-танкистов (поселок Колосистый) — 4 тыс. 923 голоса, бульвар им. Кирилла Россинского (поселок Краснодарский) набрал 4 тыс. 189 голосов. Аутсайдерами рейтингового голосования в Краснодаре пока являются: общественная территория на улице Зиповской, 4/4 — 2 тыс. 70 голосов и сквер им. Валерия Самойленко (пересечение улиц Постовой и Седина) — 1 тыс. 248 голосов.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства продлится до 31 мая. В нем могут принять участие все желающие. Свой голос можно оставить на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».

Читайте также: в Сочи более 13 тыс. человек проголосовали за объекты для благоустройства. По результатам рейтингового голосования выберут по одной общественной территории в каждом внутригородском районе города-курорта.

Статьи
Что такое корь: как проявляется, нужна ли прививка
Что такое корь: как проявляется, нужна ли прививка
Сколько человек может прожить без еды?
Сколько человек может прожить без еды?
Антицеллюлитный массаж дома: что нужно и как делать
Антицеллюлитный массаж дома: что нужно и как делать
Детский доктор мира — 90 лет Леониду Рошалю
Детский доктор мира — 90 лет Леониду Рошалю
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях