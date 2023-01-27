В Краснодаре за ненадобностью остановили работу Центра помощи семьям мобилизованных

Семьям мобилизованных мужчин в краевой столице продолжат оказывать всю необходимую помощь, но уже вне единого Центра в МЦРП «Платформа».

«С начала этого года заявки от членов семей мобилизованных краснодарцев, можно сказать, сошли на нет. Поэтому нет необходимости ежедневного нахождения в Центре специалистов», — рассказала глава управления по соцвопросам Краснодара Ирина Косинкова.

Она подчеркнула, что никакого ущерба от приостановки помощи в Центре семьям мобилизованных не будет. С осени по декабрь в Центр на базе МЦРП «Платформа» поступило более 1,2 тыс. обращений от родственников мобилизованных мужчин. С начала текущего года их было всего пять.

В краевом центре продолжит работать горячая линия по мерам поддержки семьям мобилизованных по номеру: 8 (989) 822-19-56. На него можно звонить в будни с 9:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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