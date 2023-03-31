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В Краснодаре за неделю от отравления умерли несколько домашних собак

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-za-nedelyu-ot-otravleniya-umerli-neskolko-domashnih-sobak
В Краснодаре за неделю от отравления умерли несколько домашних собак
Фото MabelAmber, pixabay.com

Животных отравили на территории садоводческих товариществ на территории поселков Знаменский и Индустриальный с 23 по 28 марта.

Погибших собак доставили в городскую ветеринарную лабораторию. По словам владельцев, у собак перед смертью были рвота, судороги, потеря координации, а также кроваво-пенистые выделения из носа и рта. Химико-токсилологический анализ показал, что в организме животных были противотуберкулезный препарат — Изониазид и родентицид фосфид цинка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФГБУ «Краснодарская МВЛ».

Кроме того, у отравленных собак были паразиты — дирофилярии. Это существенно снизило их шансы на выживание.

В связи с участившимися случаями отравлений владельцев собак призвали быть бдительнее во время выгула и не допускать поедания пищевых остатков на улице, которые могут быть оставлены догхантерами.

Читайте также: мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Инцидент произошел в частных домах на улице Веселой в ДНТ «Знаменский».

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