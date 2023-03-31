В Краснодаре за неделю от отравления умерли несколько домашних собак
Животных отравили на территории садоводческих товариществ на территории поселков Знаменский и Индустриальный с 23 по 28 марта.
Погибших собак доставили в городскую ветеринарную лабораторию. По словам владельцев, у собак перед смертью были рвота, судороги, потеря координации, а также кроваво-пенистые выделения из носа и рта. Химико-токсилологический анализ показал, что в организме животных были противотуберкулезный препарат — Изониазид и родентицид фосфид цинка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФГБУ «Краснодарская МВЛ».
Кроме того, у отравленных собак были паразиты — дирофилярии. Это существенно снизило их шансы на выживание.
В связи с участившимися случаями отравлений владельцев собак призвали быть бдительнее во время выгула и не допускать поедания пищевых остатков на улице, которые могут быть оставлены догхантерами.
Читайте также: мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Инцидент произошел в частных домах на улице Веселой в ДНТ «Знаменский».
- Детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями
- Пробка из-за снегопада в Ростовской области сократилась до 30 км, в ней застряли болельщики «Локомотив-Кубань»
- На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей
- Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
- Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
- Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе