В Краснодаре за неделю от отравления умерли несколько домашних собак

Животных отравили на территории садоводческих товариществ на территории поселков Знаменский и Индустриальный с 23 по 28 марта.

Погибших собак доставили в городскую ветеринарную лабораторию. По словам владельцев, у собак перед смертью были рвота, судороги, потеря координации, а также кроваво-пенистые выделения из носа и рта. Химико-токсилологический анализ показал, что в организме животных были противотуберкулезный препарат — Изониазид и родентицид фосфид цинка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФГБУ «Краснодарская МВЛ».

Кроме того, у отравленных собак были паразиты — дирофилярии. Это существенно снизило их шансы на выживание.

В связи с участившимися случаями отравлений владельцев собак призвали быть бдительнее во время выгула и не допускать поедания пищевых остатков на улице, которые могут быть оставлены догхантерами.

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