В Краснодаре за месяц пресекли более 300 фактов торговли из машин и с земли

В Краснодаре регулярно проводят рейды сотрудники управления торговли и бытового обслуживания населения и правоохранители.

Особое внимание уделяют местам стихийной торговли возле трасс, рынков и ярмарок. В общей сложности за май выявили свыше 300 фактов.

«Реализация товаров и особенно продуктов питания с машин, прицепов, а то и прямо с земли строго запрещена. Прежде всего, потому что это небезопасно — нарушаются санитарные нормы. Обычно у продавцов отсутствуют документы на товар», — рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ольга Ольшанская.

Дачникам и фермерам напоминают, что в Краснодаре есть более 20 социальных ярмарок. Там огородники могут бесплатно продать свою продукцию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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