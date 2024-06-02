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В Краснодаре за месяц пресекли более 300 фактов торговли из машин и с земли

Общество
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В Краснодаре за месяц пресекли более 300 фактов торговли из машин и с земли
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре регулярно проводят рейды сотрудники управления торговли и бытового обслуживания населения и правоохранители. 

Особое внимание уделяют местам стихийной торговли возле трасс, рынков и ярмарок. В общей сложности за май выявили свыше 300 фактов.

«Реализация товаров и особенно продуктов питания с машин, прицепов, а то и прямо с земли строго запрещена. Прежде всего, потому что это небезопасно — нарушаются санитарные нормы. Обычно у продавцов отсутствуют документы на товар», — рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ольга Ольшанская.

Дачникам и фермерам напоминают, что в Краснодаре есть более 20 социальных ярмарок. Там огородники могут бесплатно продать свою продукцию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. 

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