Краснодарский край занял третье место в РФ по обороту розничной торговли

По обороту розничной торговли Краснодарский край обогнал Санкт-Петербург. Уступает регион только Москве и Московской области.

Глава департамента потребительской сферы Кубани Роман Куринный сообщил, что за прошлый год оборот розничной торговли в Краснодарском крае достиг 2,5 трлн рублей.

Он также отметил, что разрыв с Санкт-Петербургом составил 7,7 млрд рублей. По его словам, выручка предприятий розничной торговли Кубани за пять лет выросла почти на три четверти. Отрасль представлена разными форматами. В их числе федеральные и региональные торговые сети, рынки и ярмарки, торговые центры и комплексы, нестационарные торговые объекты, мобильная, развозная торговля.

В общей сложности на Кубани почти 60 тыс. объектов розничной торговли. Фактическая обеспеченность населения торговой площадью составляет порядка 1 кв. м на человека. По количеству объектов регион занимает второе место в России, после Москвы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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