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В Краснодаре за год размер ипотечного кредита вырос на 14,6%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-za-god-razmer-ipotechnogo-kredita-vyros-na-14-6
В Краснодаре за год размер ипотечного кредита вырос на 14,6%
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аналитики федеральной компании «Этажи» оценили средние суммы запрашиваемых ипотечных кредитов для покупки вторичного жилья в крупных городах России в январе этого года и сравнили их со средним размером ипотечных кредитов в январе прошлого года.

Средний размер ипотечного кредита в крупных городах России по сравнению с январем прошлого года вырос на 11,5%. Если в январе прошлого года средний размер ипотечных кредитов в крупных городах России составлял около 3,16 млн рублей, то в январе этого года эта сумма увеличилась до 3,53 млн рублей.

Больше всего средний размер ипотечных кредитов для покупки вторичного жилья вырос в Ростове-на-Дону — на 32,4% с 2,946 млн рублей до 3,901 млн рублей. На втором месте находится Челябинск — рост на 25,8% с 2,051 млн рублей до 2,581 млн рублей. Третье место у Красноярска (21,3%), за ним идут Самара (18,6%) и Санкт-Петербург (16,9%).

Краснодар находится на седьмом месте. За год в столице Кубани средний размер запрашиваемого ипотечного кредита для покупки вторички вырос на 14,6%. Обогнала по этому показателю Краснодар Казань — там этот показатель за год вырос на 16,2%. Также в десятку вошли Омск (14,2%), Новосибирск (12,7%) и Нижний Новгород (12,5%), пишут «Известия».

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