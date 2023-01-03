В Краснодаре за год подразделения Службы спасения выезжали на вызовы около 5 тыс. раз

За год, благодаря ежедневным мониторингам по пожарной безопасности, количество пожаров в краевой столице снизилось на 19 случаев — с 351 до 332 случаев.

Кроме того, летом спасатели совершили около 700 выездов для предотвращения несчастных случаев на воде и прибрежной зоне. Подразделения городской Службы спасения также выезжали для ликвидации последствий сильного ветра и выпадения большого количества осадков. За 2022 год в городе было спасено около 600 человек.

Для мониторинга ситуаций в Краснодаре установили дополнительно 108 камер видеонаблюдения. На 2023 год запланирована установка еще 140.

Также с начала 2022 года ЕДДС отработала больше 1 млн обращений. По сравнению с прошлым годом количество обращений уменьшилось на 20,3%. Чаще всего жители обращались за медицинской помощью — 122 тыс. раз, а сообщения 97 тыс. человек касались работы правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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