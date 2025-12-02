В Краснодаре за 8 лет обновили более 530 км дорог по нацпроекту

До 2025 года ремонт магистралей проводили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». С этого года работы продолжили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В Краснодаре за восемь лет реализации национального проекта отремонтировали более 530 км городских дорог, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. Он отметил, что в этом году развитие дорожной сети продолжили в рамках профильной региональной программы: при поддержке краевой администрации привели в порядок 10 участков общей протяженностью более 25 км.

Среди отремонтированных — улицы Дальняя, Ягодина, Школьная, Меланжевая, Красных Партизан, Рашпилевская, Тургенева, Кузнечная, Уральская и Калинина.

Наумов уточнил, что параллельно ведется ремонт за счет местного бюджета.

«С начала года привели в порядок улицы Норковую в поселке Знаменском, Журавлиную в Новознаменском, Заводовского, Тверскую и дорогу от Красных Партизан до дома № 6», — написал мэр в Telegram.

Сейчас завершаются строительные работы на дорогах возле новой поликлиники на пересечении улиц Плодовой и Куликова Поля, а также к новой школе на улице имени Александра Исаева. Их общая протяженность — 2 км.

«В планах на 2026 год у нас уже 15 дорог общей протяженностью более 13 км. В список вошли как центральные улицы, так и участки в пригородных поселках», — заключил Наумов.

