В Краснодаре взяли под сражу подозреваемых в коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемных ЖК
Происшествия
28.01.2023 17:16
В коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемных многоквартирных домов в Краснодаре, в том числе ЖК «На магистральной», подозревают 37-летнего директора стройфирмы и двух посредников 31 и 43 лет.
В настоящее время директор и один из посредников задержаны. Их 28 января по ходатайству следователя заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Третий фигурант уголовного дела скрылся от следователей, он объявлен в розыск.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», директор фирмы заключил с региональным Фондом защиты прав дольщиков договор о завершении строительства нескольких долгостроев в Краснодаре. Он решил привлечь к выполнению подряда по достройке другие коммерческие организации. От их руководства он планировал получить «откаты» в размере 7% от общей суммы договора подряда. В качестве посредников он привлек двух своих знакомых.
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