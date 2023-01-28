В Краснодаре взяли под сражу подозреваемых в коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемных ЖК

В коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемных многоквартирных домов в Краснодаре, в том числе ЖК «На магистральной», подозревают 37-летнего директора стройфирмы и двух посредников 31 и 43 лет.

В настоящее время директор и один из посредников задержаны. Их 28 января по ходатайству следователя заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Третий фигурант уголовного дела скрылся от следователей, он объявлен в розыск.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», директор фирмы заключил с региональным Фондом защиты прав дольщиков договор о завершении строительства нескольких долгостроев в Краснодаре. Он решил привлечь к выполнению подряда по достройке другие коммерческие организации. От их руководства он планировал получить «откаты» в размере 7% от общей суммы договора подряда. В качестве посредников он привлек двух своих знакомых.