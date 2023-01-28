Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре взяли под сражу подозреваемых в коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемных ЖК

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vzyali-pod-srazhu-podozrevaemyh-v-kommercheskom-podkupe-svyazannom-s-dostrojkoj-problemnyh-zhk
В Краснодаре взяли под сражу подозреваемых в коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемных ЖК
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемных многоквартирных домов в Краснодаре, в том числе ЖК «На магистральной», подозревают 37-летнего директора стройфирмы и двух посредников 31 и 43 лет.

В настоящее время директор и один из посредников задержаны. Их 28 января по ходатайству следователя заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Третий фигурант уголовного дела скрылся от следователей, он объявлен в розыск.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», директор фирмы заключил с региональным Фондом защиты прав дольщиков договор о завершении строительства нескольких долгостроев в Краснодаре. Он решил привлечь к выполнению подряда по достройке другие коммерческие организации. От их руководства он планировал получить «откаты» в размере 7% от общей суммы договора подряда. В качестве посредников он привлек двух своих знакомых.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Стрелков ответил Пригожину и Рогозину на призывы приехать в Донбасс
Стрелков ответил Пригожину и Рогозину на призывы приехать в Донбасс
В Краснодаре на сотрудников стройфирмы завели дело о коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемных ЖК
В Краснодаре на сотрудников стройфирмы завели дело о коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемных ЖК
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Стрелков ответил Пригожину и Рогозину на призывы приехать в Донбасс
  5. Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях