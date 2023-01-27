В Краснодаре на сотрудников стройфирмы завели дело о коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемных ЖК

В незаконном получении коммерческого подкупа в особо крупном размере и в посредничестве в его получении подозреваются 37-летний директор стройфирмы, а также двое посредников 31 и 43 лет. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, строительная фирма являлась субподрядчиком по заключенным региональным Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства договорам о завершении строительства нескольких долгостроев в Краснодаре. В числе проблемных объектов был ЖК «На Магистральной». Директор фирмы решил привлечь к выполнению подряда по достройке другие коммерческие организации. От их руководства он планировал получить «откаты» в размере 7% от общей суммы договора подряда.

В качестве посредников он привлек двух своих знакомых. Злоумышленники договорились с замдиректора строительной организации, который согласился на предложенные ими условия. Осенью прошлого года были заключены договоры подряда на выполнение работ по достройке многоэтажек. На счет строительной фирмы поступило свыше 25,7 млн рублей, 7% от этой суммы составило 1,8 млн рублей. Однако в конце октября подозреваемые потребовали от руководителя фирмы передать им более 2,9 млн рублей, включив в эту сумму процент от еще не поступивших на счет фирмы оплат. Тот передал деньги, но сообщил об этом в правоохранительные органы.

На подозреваемых завели уголовное дело. В настоящее время директор субподрядной организации и один из посредников задержаны. Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Второй посредник скрылся от правоохранителей. Его объявили в розыск. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, ведется сбор доказательств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении застройщиков ЖК «На Магистральной». Их подозревали в мошенничестве и неуплате налогов при строительстве жилья, в результате чего пострадал 631 человек. На имущество одного из фигурантов и имущество организации наложили арест на сумму порядка 300 млн рублей.