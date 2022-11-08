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В Краснодаре выставили на продажу планетарий в парке «Солнечный остров»

Общество
08.11.2022 14:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vystavili-na-prodazhu-planetarij-v-parke-solnechnyj-ostrov
В Краснодаре выставили на продажу планетарий в парке «Солнечный остров»
Фото Александра Сучкова, «Краснодарские известия»

Планетарий в парке «Солнечный остров» открыли в 2010 году. Уже тогда здание было оснащено уникальным оборудованием и разнообразными учебными фильмами. Со временем купол стал местной достопримечательностью.

Идея создания городского планетария появилась в 2000 году. Бизнес-проект подготовили в 2007 году, тогда же получили разрешение на строительство и зарегистрировали организацию. Купили силосную башню, металлический купол, из которого сделали планетарий, говорит учредитель Александр Андреев.

Проект создавали без господдержки и финансирования. Тогда установили 15 видеопроекторов и 15 компьютеров. После трех лет работы техника начала ломаться. Оборудование полностью обновили в 2016 году — установили профессиональный проектор, который создает проекции звездного неба, рассказывает учредитель.

В пандемию планетарий практически не работал, но платить налоги и аренду было необходимо. В 2021 году в помещении провели косметический ремонт, люди стали приходить чаще. Но сейчас оборудование снова нуждается в модернизации.

«После тяжелого пандемийного времени мы составили план развития бизнеса. Утвердили бизнес-проект: рядом с планетарием открыть тематическое кафе в стиле «космический корабль», а также выставочную галерею художественных работ, посвященных космонавтике. Но по ряду субъективных и объективных причин все эти планы были заморожены. Сейчас есть только планетарий и земля под ним», — отмечает Андреев.

Учредители не видят перспектив развития бизнеса, поэтому решили его продать. Они готовы работать и дальше, если проблемы с развитием помогут решить, пояснил Александр Андреев.

Стоимость планетария учредители назовут только реальным покупателям, пишут «Краснодарские известия».

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