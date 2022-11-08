Мэрия Геленджика заказала эскизный проект благоустройства землянки командования 18-й армии
Соответствующий электронный аукцион власти города-курорта разместили на сайте госзакупок 12 октября. Максимальная цена контракта на разработку эскизного проекта благоустройства объекта «Землянки командования 18-й армии» составила 1,2 млн рублей.
После этого в соцсетях и СМИ появилась информация, что именно эту сумму мэрия Геленджика направит на создание проекта по благоустройству объекта. Однако оказалось, что эта информация не соответствует действительности.
Уже 24 октября на сайте госзакупок опубликовали итоговый протокол, в котором говорится, что победитель аукциона выполнит разработку эскизного проекта за 598 тыс. рублей. С подрядчиком заключили муниципальный контракт на эту сумму.
В рамках создания эскизного проекта благоустройства «Землянки командования 18-й армии» подрядчик выедет на местность, выполнит инженерно-геодезические изыскания, оформит технический отчет, предоставит ситуационный, разбивочный и опорный планы, дендроплан, схему расположения элементов и покрытий, сообщает МЦУ Геленджика.
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