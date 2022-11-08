Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Мэрия Геленджика заказала эскизный проект благоустройства землянки командования 18-й армии

Общество
08.11.2022 13:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-gelendzhika-zakazala-eskiznyj-proekt-blagoustrojstva-zemlyanki-komandovaniya-18-j-armii
Мэрия Геленджика заказала эскизный проект благоустройства землянки командования 18-й армии
Фото t.me/BogodistovAA

Соответствующий электронный аукцион власти города-курорта разместили на сайте госзакупок 12 октября. Максимальная цена контракта на разработку эскизного проекта благоустройства объекта «Землянки командования 18-й армии» составила 1,2 млн рублей.

После этого в соцсетях и СМИ появилась информация, что именно эту сумму мэрия Геленджика направит на создание проекта по благоустройству объекта. Однако оказалось, что эта информация не соответствует действительности.

Уже 24 октября на сайте госзакупок опубликовали итоговый протокол, в котором говорится, что победитель аукциона выполнит разработку эскизного проекта за 598 тыс. рублей. С подрядчиком заключили муниципальный контракт на эту сумму.

В рамках создания эскизного проекта благоустройства «Землянки командования 18-й армии» подрядчик выедет на местность, выполнит инженерно-геодезические изыскания, оформит технический отчет, предоставит ситуационный, разбивочный и опорный планы, дендроплан, схему расположения элементов и покрытий, сообщает МЦУ Геленджика.

Читайте также: в Геленджике до конца 2022 года построят три новых сквера.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
  2. В центре Краснодара ограничат движение для большегрузов
  3. Паромы перевезли через Керченский пролив 27,2 тыс. пассажиров и 16 тыс. автомобилей
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей
  6. В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях