В Краснодаре высадили аллею в память о детях, погибших на Донбассе
Общество
30.09.2022 20:35
Аллею из 40 саженцев липы решили разбить на территории школы № 104.
В акции участвовали не только ее ученики, но и представители общественных организаций, молодежных движений и казаки.
«Я считаю себя патриотом своей страны. И считаю, что участие в подобных мероприятиях обязано быть в моей жизни», — сказал ученик школы № 104 Краснодара Дмитрий Малахов.
Такую акцию планируют провести в десяти крупных городах России. Аллеи памяти уже появились в Иркутске и Челябинске.
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