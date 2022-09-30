В Краснодаре высадили аллею в память о детях, погибших на Донбассе

Видео канала «Кубань 24»

Аллею из 40 саженцев липы решили разбить на территории школы № 104.

В акции участвовали не только ее ученики, но и представители общественных организаций, молодежных движений и казаки.

«Я считаю себя патриотом своей страны. И считаю, что участие в подобных мероприятиях обязано быть в моей жизни», — сказал ученик школы № 104 Краснодара Дмитрий Малахов.

Такую акцию планируют провести в десяти крупных городах России. Аллеи памяти уже появились в Иркутске и Челябинске.

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