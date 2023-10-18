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В Краснодаре вынесли приговор турагенту, испортившей отпуска шести семьям

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vynesli-prigovor-turagentu-isportivshej-otpuska-shesti-semyam
В Краснодаре вынесли приговор турагенту, испортившей отпуска шести семьям
Фото freepik.com

Уголовное дело в отношении туристического агента из краевой столицы рассмотрел Прикубанский районный суд.

По версии следствия, местная жительница получила деньги от шести семей за организацию отдыха в отпуск — от 70 до 140 тыс. рублей. Она должна была продумать для них поездки в Китай, Турцию и Чехию, однако решила этого не делать, а полученные от клиентов деньги потратила на себя.

Обманутые туристы подали заявления на женщину в правоохранительные органы. На нее завели уголовное дело о мошенничестве.

Во время судебного заседания подозреваемая полностью признала свою вину и возместила всем семьям причиненный ущерб.

Суд признал турагента виновной и назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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