В Краснодаре вымогатели с ножом забрали у мужчины 50 тыс. рублей за сохранение его интимной тайны
Преступление произошло в одном из многоквартирных домов в микрорайоне Гидростроителей.
Местный житель обратился за помощью в полицию и рассказал, что он познакомился в интернете с девушкой и пригласил ее к себе домой, чтобы выпить алкогольные напитки. Через незапертую дверь в его квартиру зашли двое неизвестных молодых людей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.
Они обвинили мужчину в том, что он якобы развращает несовершеннолетнюю. Незваные гости начали угрожать ножом и потребовали 50 тыс. рублей за неразглашение интимной информации о мужчине. Хозяин квартиры испугался физической расправы, сходил к банкомату, снял требуемую сумму и передал ее грабителям.
Полицейские установили личность злоумышленников и их сообщницы. Ими оказались 26-летние парни и 19-летняя местная жительница. Они заранее спланировали преступление. Их задержали на одной из улиц Краснодара и доставили в отдел МВД.
Возбудили уголовное дело. Задержанных молодых людей подозревают в разбое. За это им грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.
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