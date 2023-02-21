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В Краснодаре вымогатели с ножом забрали у мужчины 50 тыс. рублей за сохранение его интимной тайны

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vymogateli-s-nozhom-zabrali-u-muzhchiny-50-tys-rublej-za-sohranenie-ego-intimnoj-tajny
В Краснодаре вымогатели с ножом забрали у мужчины 50 тыс. рублей за сохранение его интимной тайны
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в одном из многоквартирных домов в микрорайоне Гидростроителей.

Местный житель обратился за помощью в полицию и рассказал, что он познакомился в интернете с девушкой и пригласил ее к себе домой, чтобы выпить алкогольные напитки. Через незапертую дверь в его квартиру зашли двое неизвестных молодых людей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Они обвинили мужчину в том, что он якобы развращает несовершеннолетнюю. Незваные гости начали угрожать ножом и потребовали 50 тыс. рублей за неразглашение интимной информации о мужчине. Хозяин квартиры испугался физической расправы, сходил к банкомату, снял требуемую сумму и передал ее грабителям.

Полицейские установили личность злоумышленников и их сообщницы. Ими оказались 26-летние парни и 19-летняя местная жительница. Они заранее спланировали преступление. Их задержали на одной из улиц Краснодара и доставили в отдел МВД.

Возбудили уголовное дело. Задержанных молодых людей подозревают в разбое. За это им грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.

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