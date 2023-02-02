В Адыгее замначальника отдела полиции вымогал деньги у знакомого за увод от уголовного дела

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея. В отношении заместителя начальника полиции ОМВД России по Майкопу возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным следствия, в августе 2017 года, являясь оперуполномоченным уголовного розыска городского отдела полиции, мужчина сказал знакомому местному жителю о том, что в полицию поступили заявления о привлечения его к уголовной ответственности. Однако эта информация не соответствовала действительности.

Злоумышленник предложил ежемесячно перечислять ему деньги за увод знакомого от уголовной ответственности. Пострадавший согласился. С августа 2017 года по август 2021 года он перевел вымогателю на расчетные счета его родственников не менее 150 тыс. рублей.

В МВД по Республике Адыгея в отношении сотрудника проводят служебную проверку. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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