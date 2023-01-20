Назвался сотрудником ФСБ: житель Краснодара вымогал у друга 8 млн рублей за закрытие уголовного дела

За покушение на мошенничество в особо крупном размере на 27-летнего жителя краевой столицы завели уголовное дело. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в ноябре прошлого года мужчина, зная, что в отношении его знакомого расследуется уголовное дело, решил завладеть его сбережениями. Он сообщил, что якобы является сотрудником УФСБ России и предложил воспользоваться своими связями в правоохранительных органах, чтобы дело закрыли. За услугу он потребовал 8 млн рублей. Знакомый согласился, но сообщил об этом в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Днем 8 декабря того же года на улице Кубанская Набережная в Краснодаре состоялась передача 500 тыс. рублей в качестве первой части от требуемой им суммы. Злоумышленника задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На подозреваемого завели уголовное дело, он признал свою вину. В настоящее время следователи устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

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