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На Кубани лжеюрист пообещал женщине смягчить приговор ее мужу за 1,5 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-lzheyurist-poobeshhal-zhenshhine-smyagchit-prigovor-ee-muzhu-za-1-5-mln-rublej
На Кубани лжеюрист пообещал женщине смягчить приговор ее мужу за 1,5 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Крымский районный суд признал виновным местного жителя в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, к мужчине обратилась женщина с просьбой помочь обжаловать приговор ее супругу и смягчить ему наказание. Несмотря на то, что у мужчины не было юридического образования, он сказал, что поможет в решении вопроса за 1,5 млн рублей. При этом выполнять обещанные обязательства лжеюрист не собирался.

Позже женщина перевела деньги несколькими частями на банковскую карту злоумышленника. Кроме того, мужчина взял в долг у своего знакомого 1,4 млн рублей и написал расписку, но в указанный срок деньги не вернул.

Возбудили уголовное дело. Подсудимый вину признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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