В Краснодаре выехавшая на трамвайные пути фура парализовала движение

Фото t.me/krd_tipich_ru

Большегруз MAN застрял на трамвайных путях на пересечении улиц Каляева и Красных Партизан около полудня 21 октября. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Они рассказали, что движение трамваев по направлению в центр Краснодара остановилось.

В МУП КТТУ интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что из-за выехавшей на рельсы фуры с 11:50 стоят трамваи маршрутов № 3 и № 7.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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