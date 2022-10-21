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В Краснодаре выехавшая на трамвайные пути фура парализовала движение

Происшествия
21.10.2022 12:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vyehavshaya-na-tramvajnye-puti-fura-paralizovala-dvizhenie-tramvaev
В Краснодаре выехавшая на трамвайные пути фура парализовала движение
Фото t.me/krd_tipich_ru

Большегруз MAN застрял на трамвайных путях на пересечении улиц Каляева и Красных Партизан около полудня 21 октября. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Они рассказали, что движение трамваев по направлению в центр Краснодара остановилось.

В МУП КТТУ интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что из-за выехавшей на рельсы фуры с 11:50 стоят трамваи маршрутов № 3 и № 7.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Читайте также: в Краснодаре грузовик протаранил трамвай, следовавший по маршруту № 4.

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