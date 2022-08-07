В Краснодаре выехавшая на рельсы легковушка парализовала движение трамваев на Московской

Фото t.me/shanhai_krasnodar

ДТП произошло утром 7 августа на улице Московской. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они пояснили, что легковой автомобиль внезапно свернул на рельсы перед движущимся вагоном. Трамвай врезался в бок легковушки. Движение остановилось.

«В 9:40 в полицию поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Московской и Ангарской. Установлено, что 74-летняя женщина за рулем автомобиля Cheryдвигалась по улице по Московской со стороны улицы Петра Метальникова в сторону Солнечной. Она не убедилась в безопасности маневра при развороте и не предоставила преимущество трамваю. Произошло столкновение. В результате ДТП пострадавших нет. На нарушительницу составили административный протокол за нарушение правил маневрирования», — сообщили интернет порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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