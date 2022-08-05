Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре «буханка» врезалась в ограждение и опрокинулась

Происшествия
05.08.2022 16:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-buhanka-vrezalas-v-ograzhdenie-i-oprokinulas
Видео «Кубань 24»

Авария произошла 5 августа около 15:00 на улице Ставропольской. Видео с места событий прислали интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.

Кадры запечатлели автомобиль «ВАЗ-29891», известный как «буханка», лежащий на боку на проезжей части.

По предварительным данным, 39-летний водитель машины ехал по Ставропольской со стороны Старокубанской в сторону улицы Стасова. Он не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в металлическое ограждение. После этого машина опрокинулась.

В результате ДТП никто не пострадал, составили административный протокол. Водителю грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за повреждение ограждения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Читайте также: в Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях