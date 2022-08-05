В Краснодаре «буханка» врезалась в ограждение и опрокинулась
Происшествия
05.08.2022 16:00
Авария произошла 5 августа около 15:00 на улице Ставропольской. Видео с места событий прислали интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.
Кадры запечатлели автомобиль «ВАЗ-29891», известный как «буханка», лежащий на боку на проезжей части.
По предварительным данным, 39-летний водитель машины ехал по Ставропольской со стороны Старокубанской в сторону улицы Стасова. Он не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в металлическое ограждение. После этого машина опрокинулась.
В результате ДТП никто не пострадал, составили административный протокол. Водителю грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за повреждение ограждения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
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