В Краснодаре выдали разрешение на строительство на улице Лоцманской детсада на 350 мест
Общество
04.10.2022 14:14
Детский сад построят восточнее улицы 1 Мая на участке площадью 1,3 га.
По данным городского департамента строительства, трехэтажное здание построят за внебюджетные средства. В нем разместят группы, пищеблок, медикабинет, прачечную и другие помещения.
Общая площадь здания составит больше 7 тыс. кв. м. На территории расположат 18 навесов для прогулок. Закончить строительство детсада планируют в начале 2024 года.
Сейчас в Краснодаре одновременно строят 35 детсадов и проектируют еще 42 дошкольных учреждения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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