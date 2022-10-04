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В Краснодаре выдали разрешение на строительство на улице Лоцманской детсада на 350 мест

Общество
04.10.2022 14:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vydano-razreshenie-na-stroitelstvo-na-ulitse-lotsmanskoj-detsada-na-350-mest
В Краснодаре выдали разрешение на строительство на улице Лоцманской детсада на 350 мест
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Детский сад построят восточнее улицы 1 Мая на участке площадью 1,3 га.

По данным городского департамента строительства, трехэтажное здание построят за внебюджетные средства. В нем разместят группы, пищеблок, медикабинет, прачечную и другие помещения.

Общая площадь здания составит больше 7 тыс. кв. м. На территории расположат 18 навесов для прогулок. Закончить строительство детсада планируют в начале 2024 года.

Сейчас в Краснодаре одновременно строят 35 детсадов и проектируют еще 42 дошкольных учреждения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре начали строить школу на 1,5 тыс. мест в районе ЖК «Самолет».

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