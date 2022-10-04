В Краснодаре выдали разрешение на строительство на улице Лоцманской детсада на 350 мест

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Детский сад построят восточнее улицы 1 Мая на участке площадью 1,3 га.

По данным городского департамента строительства, трехэтажное здание построят за внебюджетные средства. В нем разместят группы, пищеблок, медикабинет, прачечную и другие помещения.

Общая площадь здания составит больше 7 тыс. кв. м. На территории расположат 18 навесов для прогулок. Закончить строительство детсада планируют в начале 2024 года.

Сейчас в Краснодаре одновременно строят 35 детсадов и проектируют еще 42 дошкольных учреждения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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