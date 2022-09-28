В Краснодаре начали строить школу на 1,5 тыс. мест в районе ЖК «Самолет»

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Школа на 1 тыс. 550 мест недалеко от Западного обхода возводят по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».

На объекте начались земляные работы и обустройство котлована. Здание школы будет трехэтажным, сложной формы в виде буквы «Ш». Кроме классов, в школе будет медблок, актовый зал, библиотека, столовая на 775 мест, спортивные и тренажерный залы, гардероб. Сдать школу в эксплуатацию планируют в 3 квартале 2024 года.

Ранее в ЖК «Самолет» начали строить 7 соцобъектов, 4 из них введут в эксплуатацию осенью 2023 года. Это 2 детсада на 315 и 280 мест и 2 школы по 1,1 тыс. мест в смену. Еще 3 детских сада введут в эксплуатацию в 2024 году. До конца года завершат проектирование еще 6 соцобъектов в этом районе — школы и 5 детских садов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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