В Краснодаре до конца года завершат строительство детсада в Музыкальном микрорайоне

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Строительство детского сада на 280 мест на улице Петра Метальникова, 32 стартовало в августе 2021 года.

Сейчас на объекте завершили монолитные работы, устройство кровли и выполнили наружную отделку. В здании ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей.

Общая площадь объекта — 7,7 тыс. кв. м. Здание состоит из двух блоков, в каждом из которых по два этажа. На первом этаже планируют разместить пищеблок, медкабинет, прачечную, помещение для инженерного оборудования, группы. Второй этаж отведут под досуговые и административно-бытовые помещения. Завершить строительство планируют до конца 2022 года.

Кроме того, рядом с детсадом на улице имени Григория Пономаренко планируют построить новую школу, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае начали строить еще два детских сада.