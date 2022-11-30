В Краснодаре выдали разрешение на строительство завода по производству пасты быстрого приготовления

Соглашение о строительстве завода подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев основатель инвестиционной компании Alias Group и федерального девелопера «Неометрия» Борис Юнанов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара накануне выдал разрешение на строительство завода. Его построят на улице Демуса. Площадь завода составит почти 13 тыс. кв. м. На данный момент инвестор получил разрешение на строительство на участке площадью 65 тыс. кв. м.

Завод будет выпускать пасту быстрого приготовления из твердых сортов пшеницы с соусами из натуральных ингредиентов премиум-класса без усилителей вкуса и аллергенов. Объем готовой продукции составит 5 тыс. т в год. На предприятии появится 160 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проектно-сметная документация будущего завода по производству продуктов быстрого приготовления прошла экспертизу. Уже готовы дизайн упаковок и товарный знак. Первую очередь завода планируют запустить в конце 2024 года.