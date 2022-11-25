Кондратьев: на Кубани завершили первый этап создания завода продуктов быстрого приготовления

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о реализации нового инвестиционного проекта. Соглашение о строительстве в Краснодаре завода продуктов быстрого приготовления подписали во время Петербургского международного экономического форума.

«Благодаря соглашению, подписанному в рамках ПМЭФ мы начнем развивать новое для Кубани направление пищевой промышленности. Инвестор планирует наладить в Краснодаре производство пасты быстрого приготовления из твердых сортов пшеницы и соусов из натуральных ингредиентов премиум-класса. Для нас важно, что сырьем будет выступать кубанская мука», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Кубань стремится каждый год наращивать глубину переработки сельхозпродукции, создавать товар с добавленной стоимостью. Новое производство — это большой шаг в этом направлении, отметил губернатор.

Проектно-сметная документация будущего завода по производству продуктов быстрого приготовления прошла экспертизу. Сейчас инвестор получает разрешение на строительство. Уже готовы дизайн упаковок и товарный знак. Первую очередь завода планируют запустить в конце 2024 года.

«Макаронная фабрика-Юга» входит в инвестиционную компанию Alias Group. Компания приобрела под строительство участок 65,2 тыс. кв. м. Общая площадь завода составит почти 12,9 тыс. кв. м. Предприятие будет выпускать 5,5 тыс. т продукции в год, объем производства — 58,5 млн упаковок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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