Кондратьев: в Краснодарском крае реализуют более 480 крупных инвестпроектов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 ноября рассказал о ходе реализации в регионе инвестиционных проектов.
По словам Вениамина Кондратьева, в Краснодарском крае сейчас реализуют 483 крупных проекта на сумму более 2,6 трлн рублей.
«Это абсолютный рекорд за последние 15 лет. Наибольшая активность наблюдается не только в традиционных отраслях экономики: АПК, транспорте, санаторно-курортной сфере, но и в промышленности, строительной отрасли. Также сегодня запускают новые проекты, направленные на импортозамещение», — сообщил глава региона.
Вениамин Кондратьев также рассказал о том, что реализация всех инвестпроектов позволит создать на Кубани около 82 тыс. новых рабочих мест.
В Крымском районе сейчас реализуют один из важных инвестпроектов в ЮФО — возводят теплоэлектростанцию «Ударную», которая решить проблему энергодефицита в районе. Ее введут в эксплуатацию в следующем году. В Кавказском районе достраивают индустриальный парк «Достояние» стоимостью более 5 миллиардов рублей.
Вениамин Кондратьев напомнил, что бизнес в регионе может получить субсидию на создание объектов инфраструктуры и на оплату процентов по инвесткредитам.
«Также в крае действует статус регионального инвестиционного проекта. Он обеспечивает льготу по налогу на имущество и пониженную ставку по налогу на прибыль организаций, реализующих инвестпроект», — сказал губернатор.
Также модернизируют уже действующие меры господдержки. Для этого власти региона постоянно проводят встречи с предпринимателями.
Кубань в этом году вошла десятку наиболее комфортных и привлекательных регионов России по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, формируемого Агентством стратегических инициатив, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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