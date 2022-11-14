Краснодарский край сохранил третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ
По мнению экспертов, принимаемые на федеральном и региональном уровнях антикризисные меры поддержки позволили большинству регионов РФ сохранить свои позиции в рейтинге.
В пятерку регионов-лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности вошли Архангельская область, Москва, Краснодарский край, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ. Это регионы с наивысшим уровнем инвестиционной привлекательности (А-1). Из пятерки регионов выбыл Приморский край, уступив место Республике Татарстан.
По данным экспертов, на фоне пост-пандемических восстановительных процессов 2021 года блок, характеризующий развитие инфраструктуры, показал снижение. При этом меры поддержки на всех уровнях власти помогли населению и укрепили на своих позициях социальный блок. В этом году поступательное развитие и укрепление социального блока продолжается.
Экономическая активность в регионах в этом году поддерживается сохраняющимся ростом промышленного производства, увеличением объемов продукции сельского хозяйства и строительства.
Поддержка из федерального бюджета и восстановление экономики положительно повлияли на финансовое состояние многих регионов — в 66 регионах бюджет исполнили с профицитом. Кроме того, дорогой коммерческий долг заместили дешевыми бюджетными кредитами, а регионы полностью освободили от погашения задолженности по бюджетным займам.
Также эксперты отметили ориентированность регионов на решение вопросов экологии и состояния окружающей среды. Ряд экологических инициатив отложили. Из-за этого в текущем году не будет прорывных результатов по экологическому блоку, однако актуальность этих вопросов остается, сообщает портал «Эксперт РА».
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