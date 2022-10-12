Кредитный рейтинг Краснодарского края повысили до ruАА+

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Ранее у облигаций действовали рейтинги на уровне ruAA-. О повышении рейтинга сообщили в агентстве «Эксперт РА».

Повышение связано с изменением присвоения кредитных рейтингов региональным и муниципальным органам власти РФ. Обновление связано с целесообразностью учета опыта ее применения.

Агентство позитивно оценивает отношение долга к налоговым и неналоговым доходам региона. За 2021 год оно составило 36,3%. Объем обязательств на 1 января 2022 года снизился на 2,5% и составил 99,5 млрд рублей.

Поддержку рейтинговой оценке оказывает высокий объем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, который по итогам 2021 года составил 565,4 тыс. рублей. За отчетный год уровень безработицы снизился на 0,7 п. п. и приблизился почти к доковидному значению — 5%.

По итогам 2022 года в крае ожидается ВРП на уровне 3,5 трлн рублей. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года — 543 млрд рублей.

«Экономика региона имеет высокодиверсифицированную структуру, основными секторами которой являются: торговля оптовая и розничная, транспортировка и хранение, обрабатывающие производства и сельское хозяйство. Краснодарский край — лидер по производству пшеницы, риса, сахарной свеклы, тепличных овощей. Мощная сырьевая база способствует развитию практически всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности», — говорится в сообщении агентства «Эксперт РА».

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