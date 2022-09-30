В Краснодаре выдали разрешение на строительство детского сада на 380 мест в поселке Знаменском

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Соцобъект появится в районе ЖК «Родные просторы». Строительство планируют начать во втором квартале 2023 года.

Завершить стройку планируют — в 2024 году. Детсад за свои средства возведет строительная компания.

Детский сад будет двухэтажным, расположится на участке площадью 1,3 га. В нем будут групповые ячейки, медкабинет, пищеблок, прачечная, помещение для инженерного оборудования.

Во дворе построят 16 теневых навесов, установят игровое оборудование. Также оборудуют две площадки для занятий физкультурой, сообщает пресс-служба мэрии.

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