В Краснодаре выдали разрешение на строительство детского сада на 380 мест в поселке Знаменском
Общество
30.09.2022 14:05
Соцобъект появится в районе ЖК «Родные просторы». Строительство планируют начать во втором квартале 2023 года.
Завершить стройку планируют — в 2024 году. Детсад за свои средства возведет строительная компания.
Детский сад будет двухэтажным, расположится на участке площадью 1,3 га. В нем будут групповые ячейки, медкабинет, пищеблок, прачечная, помещение для инженерного оборудования.
Во дворе построят 16 теневых навесов, установят игровое оборудование. Также оборудуют две площадки для занятий физкультурой, сообщает пресс-служба мэрии.
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