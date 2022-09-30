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В Краснодаре выдали разрешение на строительство детского сада на 380 мест в поселке Знаменском

Общество
30.09.2022 14:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vydali-razreshenie-na-stroitelstvo-detskogo-sada-na-380-mest-v-poselke-znamenskom
В Краснодаре выдали разрешение на строительство детского сада на 380 мест в поселке Знаменском
Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Соцобъект появится в районе ЖК «Родные просторы». Строительство планируют начать во втором квартале 2023 года.

Завершить стройку планируют — в 2024 году. Детсад за свои средства возведет строительная компания.

Детский сад будет двухэтажным, расположится на участке площадью 1,3 га. В нем будут групповые ячейки, медкабинет, пищеблок, прачечная, помещение для инженерного оборудования.

Во дворе построят 16 теневых навесов, установят игровое оборудование. Также оборудуют две площадки для занятий физкультурой, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также: в Краснодаре до конца года завершат строительство детсада в Музыкальном микрорайоне.

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