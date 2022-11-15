В Краснодаре выбрали подрядчиков для реконструкции пяти улиц

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Деньги на ремонт улиц выделили из регионального бюджета в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

На улицах Александровской, Циолковского, Ратной Славы заасфальтируют гравийные участки, сделают тротуары, велодорожки и уличное освещение. На улицах Зиповской на участке улицы Байбакова до Московской расширят проезжую часть, число полос увеличат до четырех. На улице Симферопольской расширят проезжую часть и сделают разворотное кольцо, железнодорожный переезд расширят до четырех полос. По этим пяти объектам конкурс на определение подрядчиков уже завершен.

Также определили подрядчика для строительства подземного пешеходного перехода с лифтами и пандусами через улицу Красных Партизан в районе ККБ № 2. Около подземного перехода отремонтируют тротуары и обновят остановки. На месте снесенного рынка обустроят парковку.

Кроме того, 15 ноября завершают принимать заявки от подрядчиков на реконструкцию улицы Домбайской от улицы 1-го Мая до улицы Героев-Разведчиков. Здесь планируют заасфальтировать более 1,1 км дороги, обустроить кольцо для разворота маршруток, тротуары, ливневки и сделать уличное освещение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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