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В Краснодаре с 15 по 17 ноября ограничат движение по улице Новороссийской

Общество
14.11.2022 19:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-15-po-17-noyabrya-ogranichat-dvizhenie-po-ulitse-novorossijskoj
В Краснодаре с 15 по 17 ноября ограничат движение по улице Новороссийской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение транспорта перекроют на участке улицы Новороссийской от Шевченко до Вишняковой. Это необходимо для проведения ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«С учетом приближающихся неблагоприятных погодных условий необходимо максимально оперативно завершить начатые работы по обновлению дорожного полотна. Поэтому придется проводить их в дневное время», — рассказала глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

Ограничить движение транспорта на участке улицы Новороссийской планируют с 15 до 17 ноября. Автомобилистов попросили быть внимательнее и заранее планировать маршрут. Им предложили объехать перекрытый участок через улицы Ставропольскую и Адыгейскую набережную, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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