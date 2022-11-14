В Краснодаре с 15 по 17 ноября ограничат движение по улице Новороссийской
Общество
14.11.2022 19:15
Движение транспорта перекроют на участке улицы Новороссийской от Шевченко до Вишняковой. Это необходимо для проведения ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
«С учетом приближающихся неблагоприятных погодных условий необходимо максимально оперативно завершить начатые работы по обновлению дорожного полотна. Поэтому придется проводить их в дневное время», — рассказала глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.
Ограничить движение транспорта на участке улицы Новороссийской планируют с 15 до 17 ноября. Автомобилистов попросили быть внимательнее и заранее планировать маршрут. Им предложили объехать перекрытый участок через улицы Ставропольскую и Адыгейскую набережную, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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