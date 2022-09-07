В Краснодаре выбрали лучших специалистов в отрасли машиностроения

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Конкурс «Лучший специалист Краснодара 2022» в отрасли машиностроения прошел в Краснодарском машиностроительном колледже. Участники боролись за звание лучшего токаря, инженера-конструктора, инженера-технолога, сварщика.

В открытии конкурса приняли участие директор Краснодарского машиностроительного колледжа Татьяна Колодочка, представители мэрии и специалисты городских предприятий.

В каждой номинации выбрали победителей и призеров. Все они будут отмечены дипломами. Фотографии лучших разместят на городской Доске Почета.

За первые места боролись работники Краснодарского приборного завода «Каскад», АО «Сатурн», АО «Компрессорный завод КОСМА», ООО «ЗЭСКМИ», ООО «КЛААС», ООО «КЗМ», АО НПК «Ритм» и Кубанского государственного технологического университета.

Конкурс проводится более 20 лет. Он направлен на выявление профессиональных и ответственных работников разных отраслей. Благодаря соревнованию растет престиж рабочих и инженерных специальностей, развиваются инновационные технологии и технологичные производства, а также повышается квалификация сотрудников предприятий краевой столицы, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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