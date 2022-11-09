В Краснодаре выберут подрядчиков для благоустройства семи улиц

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Ремонтировать будут Зиповскую, Ратной Славы, Циолковского, Симферопольскую, Домбайскую, Красных Партизан и Александровскую. Там появятся тротуары и велодорожки, освещение, газоны, также на некоторых участках уложат асфальт.

Из краевого бюджета на эти цели выделили около 1,5 млн рублей. Сейчас администрация ищет подрядчиков, электронный аукцион пройдет 10 ноября.

«Каждый объект индивидуален: на каком-то проще, где-то меньше коммуникаций, где-то более масштабное строительство со всеми видами коммуникаций, а также с расширением до четырех и даже пяти полос. То есть у каждого объекта индивидуальный срок. Это все, в принципе, укладывается в срок от года до полутора», — сказал и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Евгений Беляков.

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев поручил сократить число гравийных дорог. Там, где появится асфальт, планируют пустить общественный транспорт.

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