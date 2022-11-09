Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре выберут подрядчиков для благоустройства семи улиц

Общество
09.11.2022 09:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vyberut-podryadchikov-dlya-blagoustrojstva-semi-ulits
Видео канала «Кубань 24»

Ремонтировать будут Зиповскую, Ратной Славы, Циолковского, Симферопольскую, Домбайскую, Красных Партизан и Александровскую. Там появятся тротуары и велодорожки, освещение, газоны, также на некоторых участках уложат асфальт.

Из краевого бюджета на эти цели выделили около 1,5 млн рублей. Сейчас администрация ищет подрядчиков, электронный аукцион пройдет 10 ноября.

«Каждый объект индивидуален: на каком-то проще, где-то меньше коммуникаций, где-то более масштабное строительство со всеми видами коммуникаций, а также с расширением до четырех и даже пяти полос. То есть у каждого объекта индивидуальный срок. Это все, в принципе, укладывается в срок от года до полутора», — сказал и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Евгений Беляков.

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев поручил сократить число гравийных дорог. Там, где появится асфальт, планируют пустить общественный транспорт.

Читайте также: в Усть-Лабинске до конца года планируют открыть зону отдыха вокруг озера Копытце.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
  2. Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
  3. В МЦУ Краснодара рассказали о решении проблемы с пробками на улице Дорожной
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей
  6. В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях