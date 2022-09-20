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В Краснодаре выберут лучшего в регионе учителя кубановедения

Общество
20.09.2022 11:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vyberut-luchshego-v-regione-uchitelya-kubanovedeniya
Видео канала «Кубань 24»

В столицу края для участия в конкурсе приехали педагоги из всех районов Кубани. На своих рабочих местах они знакомят детей не только с историей региона, но и обучают их другим школьным предметам, к примеру, биологии или географии.

Некоторые конкурсанты соревнуются в методиках преподавания с коллегами уже не в первый раз.

«Это уже мой третий конкурс. Поэтому за эти три раза я познакомился с огромным количеством коллег-педагогов, получил очень много знаний, опыта, которые сейчас с удовольствием применяю на своих уроках», — рассказал учитель биологии и кубановедения школы № 51 Краснодара Алексей Шпаковский.

«Мы понимаем, что учитель, который принимает участие в конкурсе, непосредственно повышает свой профессионализм, повышает свой профессиональный опыт. Ведь невозможно стать учителем с большой буквы, не обучаясь каждый день», — отметила проректор по учебной работе и обеспечению качества образования Института развития образования Краснодарского края Ирина Лихачева.

Накануне педагоги прошли тестирование на знание истории края. В ближайшие дни они представят жюри свои дидактические материалы, проведут конкурсные уроки и мастер-классы. Победителя и призеров определят в конце рабочей недели.

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