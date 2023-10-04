В Краснодаре ввели в эксплуатацию два литера проблемного ЖК «Жемчужина»

Этот жилой комплекс расположен на улице Шаляпина в Музыкальном микрорайоне.

Застройщик — ООО «СтройМеталлИнвест» не смог достроить многоквартирные дома в запланированные сроки, не выполнив свои обязательства перед более чем 300 дольщиками. Кроме того, строительная компания нарушила действующее законодательство.

Завершить строительство проблемных домов в Музыкальном удалось благодаря краевому Фонду защиты прав дольщиков. Однако и после привлечения Фонда подрядчик допускал нарушения графика. Из-за этого сотрудники прокуратуры направляли застройщику предостережение, а Фонду — представление для устранения нарушений закона.

Проблемный ЖК «Жемчужина» удалось достроить. Дома полностью соответствуют градостроительным и проектным требованиям. Региональный департамент по надзору в сфере строительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух литеров органам местного самоуправления.

В результате удалось восстановить права более чем 300 граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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