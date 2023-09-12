В Краснодаре ввели в эксплуатацию 3 литер долгостроя «Таурас-96»

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара провела проверку соблюдения законодательства о долевом строительстве.

Во время проверки установили, что многоквартирный дом начала строить ООО «Фирма «Таурас-96». В 2016 году строительство прекратили. Бывшего руководителя стройкомпании осудили за мошенничество при строительстве дома.

Строительство продолжил другой инвестор. Прокуратура проконтролировала ход достройки дома и для увеличения темпов строительства направила застройщику предостережение и внесла представление. В результате число привлеченных стройплощадке рабочих и стройматериалов увеличили. В сентябре многоквартирный дом ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что речь идет о 3 литере долгостроя. В ближайшее время инвестор передаст дольщикам ключи от 483 квартир.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ООО «Таурас-96» зарегистрировали в Краснодаре в 1996 году. Она занималась строительством жилых и нежилых зданий. Застройщик возводил многоэтажки в северной части города — на улицах Черкасской, Восточно-Кругликовской, Понтийской и Семигорской. Все дома компания достроить не смогла. Проблемные многоэтажки «Таурас-96» достраивало ООО «СпецСтройКубань». В 2016 году в суд поступил иск о банкротстве застройщика. В 2018 году в отношении руководителя стройфирмы завели уголовное дело. По данным следствия, женщина с 2013 по 2017 год привлекала деньги дольщиков, но не использовала их на строительство домов. Общий ущерб составил более 1 млрд рублей. Литеры 6 и 7 долгостроя были достроены в 2021 году.