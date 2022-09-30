В Краснодаре ввели в эксплуатацию два литера проблемного ЖК «Парусная регата»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общая жилая площадь литеров № 2 и № 3 ЖК «Парусная регата» превышает 21 тыс. кв. м. Квартиры получат в общей сложности 592 человека.

Об этом 30 сентября сообщил зампред правительства, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.

«С 2019 года силами федерального и региональных фондов в эксплуатацию введен уже 101 многоквартирный дом. В правах восстановили порядка 17,8 тыс. человек. Это огромная и сложная работа, которую в соответствии с поручением президента России Владимира Путина совместными усилиями предстоит завершить к концу 2023 года», — сказал Хуснуллин.

Главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев сообщил, что строительство ЖК «Парусная регата» осуществлял региональный фонд Краснодарского края согласно принятым набсоветом фонда решениям о завершении строительства.

Замглавы Кубани Евгений Наумов подчеркнул, что в регионе выстроили тесное взаимодействие с федеральным фондом.

«С помощью механизмов Фонда развития территорий завершат строительством либо выплатят компенсации по 52 долгостроям региона. Из бюджета региона по поручению губернатора выделяют немалые средства. Они позволяют привлекать федеральное финансирование. С 2019 года мы уже внесли 2,5 млрд рублей. Еще 1,2 млрд предусмотрели в качестве взносов на 2023 год. Общая сумма на завершение строительства и выплату компенсаций вместе с федеральными деньгами составила почти 18 млрд рублей», — цитирует Наумова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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